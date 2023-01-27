"Буде надто пізно": Зеленський висловив побоювання щодо танків Abrams

Деяка зброя, яку погодилися передати нам партнери, досі не доїхала до України

Володимир Зеленський прокоментував терміни постачання західних танків в Україну та висловив свою думку щодо цього. Президент України наголосив на важливості цього питання.

Під час інтерв’ю британському телеканалу Sky News Зеленський сказав, що вдячний світу за підтримку нашої країни, але водночас зазначив, що кількість та терміни постачання також є важливими у цьому питанні.

"У нас є зброя, за якою було ухвалено рішення, а вона не доїхала. Буває місяці їде ця зброя. Я не кажу, що хтось винен у цьому. Я кажу, що полегшення приходить тоді, коли те, що партнери дають, починає працювати на захист нашої армії", — сказав Зеленський.

На запитання журналіста про те, чи не надто пізно буде, якщо американські танки Abrams прибудуть до серпня, президент України відповів таким чином:

"Так. Запізно. Але я не знаю реальної ситуації на цей момент, коли вони будуть. Коли Америка дасть нам "Абрамси". Я не знаю, коли насправді прийдуть танки з Європи", — каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський розповів, чому не веде переговорів із путіним.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський висловив сумнів щодо того, чи живий ще путін.