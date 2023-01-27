Зеленський доступно пояснив, чому не веде переговори з путіним

Путіну не потрібні переговори, він просто морочив голову

Президент України Володимир Зеленський укотре пояснив, чому не веде переговори з путіним. Кремль, на його думку, згадує про переговори лише тоді, коли йому це вигідно.

Під час інтерв’ю Sky News Зеленський заявив, що російський диктатор насправді не хоче переговорів та миру, а лише затягує процеси.

"Роки до великої війни він просто морочив голову, вони йому не потрібні. Росія говорить про переговори тільки в той момент, коли їй необхідне перегрупування або коли вони зазнають великих втрат", — говорить президент України

Президент також зазначив, що коли російські війська покинуть територію України, визнають свої помилки і до влади в Росії прийдуть інші люди, тоді "доведеться розбиратися з цією ситуацією".

"Якщо в нього немає мети для світу, то навіщо з ним говорити", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше Зеленський взагалі висловив сумнів щодо того, чи живий ще путін. Крім того, президент наголосив, що Україна робила все, щоб звільнити свої території дипломатією, а мирні переговори – це ще не мир.

Також ми повідомляли про те, що в Офісі президента пояснили, чому на світ не варто чекати незабаром. Михайло Подоляк заявив, що росія налаштована лише на війну і жодних переговорів не може бути.