Зеленский доступно объяснил, почему не ведет переговоры с путиным

путину не нужны переговоры, он просто морочил голову

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз объяснил, почему не ведет переговоры с путиным. кремль, по его мнению, вспоминает о переговорах, только тогда, когда ему это выгодно.

Во время интервью Sky News Зеленский заявил, что российский диктатор на самом деле не хочет переговоров и мира, а только затягивает процессы.

"Годы до великой войны он просто морочил голову, они ему не нужны. рф говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", — говорит президент Украины

Президент также отметил, что когда российские войска покинут территорию Украины, признают свои ошибки и к власти в россии придут другие люди, тогда "придется разбираться с этой ситуацией".

"Если у него нет цели для мира, то зачем с ним говорить", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее Зеленский и вовсе выразил сомнение по поводу того, жив ли еще путин. Кроме того, президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, а мирные переговоры – это еще не мир.

Также мы сообщали о том, что в Офисе президента объяснили, почему мира не стоит ждать в скором времени. Михаил Подоляк заявил, что россия настроена только на войну и никаких переговоров быть не может.