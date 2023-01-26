Зеленский снова высказался насчет путина: "Он для меня никто"

россия призывает к мирным переговорам, одновременно обстреливая мирные украинские города

Украинский лидер Владимир Зеленский не собирается возвращаться в переговорный процесс с российским президентом владимиром путиным, ведь диалог с диктатором ему больше не интересен.

Об этом президент сказал в интервью телеканалу Sky News, подчеркнув, что путин для него "никто", так что вести с ним переговоры он не намерен.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решение в россии. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", — объяснил он.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что воевать на российских территориях Украина не хочет, в то же время на вопрос журналиста, не поздно ли уже для возобновления переговоров, Зеленский ответил, что "после полномасштабного вторжения путин для него никто".

В то же время президент добавил, что, несмотря на все заявления по поводу желания возобновить мирные переговоры, россия их не хочет, именно поэтому продолжает войну против Украины. Что касается готовности вернуться к диалогу, то Киев готов рассмотреть этот вариант исключительно тогда, когда москва выведет свои войска и в полном объеме признает все свои ошибки.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава российского мид сергей лавров в очередной раз пригрозил Украине из-за отказа возвращаться к переговорам. В частности, путинский приспешник заявил, что чем больше Запад будет помогать Киеву, тем продолжительнее будет российско-украинская война.

Добавим, что Зеленский не первый раз высказывается о путине в уничижительном тоне. Например, на экономическом форму в Давосе он заявил, что не понимает, с кем и о чем говорить в кремле. Украинский лидер не уверен, что тот "президент россии", который иногда появляется на комбинированном видео, это он и есть. Неясно, жив ли "оригинальный путин" и кто в россии на самом деле принимает решения.