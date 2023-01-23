"Чем дольше, тем сложнее": лавров выступил с новой угрозой Украине

В рф снова намекают на переговоры

В россии снова принялись говорить об их готовности к переговорам и в то же время не забыли упомянуть, что войну, которая продолжается в Украине, якобы на протяжении долгого времени Запад готовил против рф.

23 января на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор министр иностранных дел рф сергей лавров сделал несколько нелепых заявлений о войне, которую армия рф продолжает на территории нашей страны. В частности, он с угрозой затронул тему переговоров.

"Мы, это говорил и президент (российский диктатор владимир путин, — Ред.), не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение", — заявил лавров.

В своей речи он также отметил, что коварный Запад якобы хотел уничтожить все русское и планировал войну давно.

"Когда мы говорим о том, что происходит в Украине, мы говорим о том, что это война, уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против россии, стремясь уничтожить все русское — от языка до культуры", — сказал глава МИД россии.

Стоит отметить, что совсем недавно лавров заявлял, что "о переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не может быть и речи".

Напомним, что позиция Украины в вопросе переговоров со страной-агрессором остается неизменной. Советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что россия настроена исключительно на войну и переговоры с ней невозможны.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь отказывается возвращаться в переговорный процесс с президентом страны-агрессора.