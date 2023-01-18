"Переговоры невозможны”: в Офисе президента объяснили, почему скоро мира ждать не стоит

Власти рф не хотят мира и подменяют общечеловеческие понятия своими искаженными, как в романе-антиутопии

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что россия настроена только на войну и никаких переговоров быть не может. Ранее подобное заявление сделал глава МИД рф сергей лавров.

В своем Twitter Подоляк назвал слова путина про войну в Украине "оруэлизмом". Также в ОП заявили, что власти страны-агрессора вряд ли уже прозреют.

Сегодня, 18 января, президент россии владимир путин провел совещание, приуроченное к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Не обошлось без упоминания войны в Украине. Глава кремля сказал, что начал войну чтобы, закончить войну.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и "специальная военная операция", это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", — сказал путин.

Его слова не оставил без внимания советник главы ОП Михаил Подоляк. Он провел параллель с романом Джорджа Оруэлла "1984" и заявил, что россия никогда не начнет мыслить адекватно.

Кроме того, нынешнее правительство нацелено только на войну и не хочет мира с Украиной. В связи с этим переговоры со страной-агрессором невозможны.

"Путин очень предсказуем в своем "оруэлизме": "СВО – это попытка прекратить войну… Война – это мир…Рабство – это свобода…Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть россии под диким названием Л/ДНР. Прозрения не будет. Переговоры невозможны. россия нацелена только на войну", — написал Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что таролог спрогнозировала окончание войны в Украине. Этому не будут предшествовать переговоры или очередные "жесты доброй воли".