"У нас немного времени": Зеленский рассказал, чего ждет от Германии и Франции

Украина хочет решить вопросы вооружения в ближайшие сроки

Франция и Германия могут "изменить правила игры" и помочь Украине как можно быстрее завершить войну, посредством поставок более мощных систем вооружения на нужды ВСУ.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Франция и Германия обладают потенциалом "game changers", и именно так я вижу сегодня наши переговоры", — сказал он.

По его словам, чем быстрее Украина получит дальнобойное оружие, самолеты и нужное количество танков, тем быстрее закончится российская агрессия и мир вернется в Европу.

Зеленский напомнил, что Макрон первым проявил лидерство в передаче Украине легких танков, а Шольц — мощных систем ПВО.

"И это только два шага — и оба исторические", — отметил он.

Глава государства добавил, что решение оружейного вопроса необходимо в очень сжатые сроки — недели или месяцы. Кроме того, он добавил, что сейчас всем европейцам необходимо настоящее континентальное союзничество.

Как сообщалось ранее, перед визитом во Францию Зеленский посетил Британию, где встретился с премьером страны Риши Сунаком.

Во время совместной пресс-конференции Сунак пообещал, что британские танки будут развернуты в Украине уже в марте, а также не исключил, что его страна в будущем передаст боевую авиацию.