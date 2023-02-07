Не авиация, но тоже нужное: Германия передаст Украине больше оружия, подробности

Оружие приедет в феврале-марте 2023 года

Германия поставит в Украину до конца февраля большое количество управляемых ракет для систем ПВО. Помимо этого, ФРГ передаст самоходные установки вдобавок к почти 200-м "Леопардам".

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Часть помощи прибудет до конца февраля, а часть — весной.

По словам главы немецкого Минобороны, решение было принято после того, как Борис Писториус встретился с Владимиром Зеленским. Во время беседы они обсудили увеличение объемов военной помощи от Германии. В рамках этого диалога Писториус пообещал, что Украина к концу февраля 2023 года получит больше управляемых ракет для противовоздушной обороны, пять зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и пять инженерных противотанковых самоходных установок Badger.

В марте Германия передаст нашей стране пять танковых мостоукладчиков Biber. Но позиция ФРГ касательно боевой авиации остается пока что неизменной — немецкое правительство считает, что об этом не может быть и речи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Украины есть собственное оружие, которое может бить по территории россии. И никто не запрещает нашей стране делать этого, подчеркнул Алексей Данилов.