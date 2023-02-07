"Нам никто не запрещает": Данилов сделал пугающее для россии заявление

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Украина может нанести удар по россии на ее собственной территории. Для этого, по словам политика, наша страна может использовать оружие украинского производства.

Так, в интервью CNN Данилов заявил, что нашей стране никто не запрещает уничтожать цели на территории россии оружием украинского производства. При этом на вопрос имеется ли у Украины такое оружие он ответил утвердительно.

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