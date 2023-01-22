Боевое крещение прошло на "ура": военные показали первые фото ЗРК IRIS-T в Украине

Военные убеждают, что "зенитка" очень мощная и эффективная в борьбе с воздушными целями противника

Украинское небо уже много месяцев "закрывают" различные системы противовоздушной обороны. Одними из них являются мощные ЗРК IRIS-T, которые были переданы Германией еще в октябре. Военные подчеркивают: боевое крещение оружия пришлось пройти непростое, но задача была выполнена полностью – зенитчики сбили все 100% целей.

Об этом сообщает ресурс АрмияInform, ссылаясь на разговор с одним из военнослужащих, который и поделился фотографиями "Ирисов" на украинской земле. Защитник Вадим работает техником обслуживания зенитной ракетной батареи. Для освоения IRIS-T ездил в Германию, где проходил специальное обучение.

По его словам, эта техника является одной из новейших мировых разработок в области ПВО. Ее получение украинцами знатно усилило возможности защитников останавливать российские воздушные атаки и уничтожать большее количество целей.

Боец Вадим позирует на фоне IRIS-T

"Немецкий комплекс — действительно современный, мощный и эффективный. Уже во время первого боевого крещения в октябре прошлого года комплекс сбил 100 процентов целей, это преимущественно крылатые ракеты", — говорит Вадим.

Об успехах "Ирисов" в Украине уже говорилось неоднократно. Одним из тех, кто одобряет эту ЗРК, был и мэр Киева Виталий Кличко, ведь, по его словам, этим комплексам удается наиболее эффективно защищать столицу от атак россиян.

Добавим, что ЗРК IRIS-T обычно имеет средний радиус действия и используется не только при уничтожении крылатых ракет, но и боевой авиации и беспилотников. Имеет два оператора для управления, а также радиолокационную станцию в своем распоряжении. Детальнее "Телеграф" уже рассказывал в отдельном материале о немецкой "зенитке", однако с частью характеристик можно ознакомиться на инфографике ниже:

Характеристики IRIS-T

Также наше издание рассказывало, что Украине согласовали поставку дополнительных единиц комплексов Patriot. На этот раз в качестве благотворителя выступают Нидерланды.

Кроме этого, мы писали о системах ПВО Vampire, которые уже совсем скоро могут оказаться на вооружении украинской армии.