Британия может передать для ВСУ боевые самолеты "Тайфун": чем они интересны (видео)

Истребитель "Тайфун" является многоцелевым боевым самолетом

Великобритания может оказать военную помощь Украине в виде нескольких десятков истребителей Eurofighter Typhoon модификации Tranche 1. "Телеграф" расскажет, чем они интересны и как помогут ВСУ в сражении с российскими оккупантами.

Военные аналитики считают, что данные самолеты являются сложными в обслуживании и эксплуатации. И в то же время непонятно, какую роль могут получить эти самолеты в строю ВСУ. Потому у Великобритании есть большие предостережения относительно поставок этих истребителей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что известно о боевых самолетах Eurofighter Typhoon

Это многоцелевой истребитель четвёртого поколения. "Тайфун" разработан и произведен фирмой Eurofighter GmbH. Исследования перспективного самолёта начались ещё в 1979 году. Истребитель Eurofighter Typhoon есть на вооружении Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Подписаны контракты на поставку в Оман, Кувейт и Катар.

"Тайфун" создавался как истребитель для завоевания преимущества в воздухе, но в ходе разработки и эксплуатации он также обрел возможность наносить удары по наземным целям, став многоцелевым боевым самолетом.

Кроме того, Eurofighter Typhoon имеет систему голосового управления. Это в свою очередь дает экипажу возможность совершать ряд операций через голосовые команды. Это первый случай в истории авиации, когда на боевой самолет была установлена такого рода система.

Средняя экспортная стоимость истребителя на сегодняшний день, включая обучение, доставку и техобслуживание, составляет примерно 96,5 млн долларов. Он является одним из самых дорогих из всех реактивных истребителей четвертого поколения.

Характеристики

Экипаж: 1 человек;

Размах крыльев: 10,95м;

Максимальный взлетный вес: 23,5 т;

Двигатель: 2х9177 кгс;

Максимальная дальность полета: 3790 км;

Максимальная боевая нагрузка: 9 т.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский летчик-герой Майор Вадим Ворошилов рассказал, сколько времени нашим военным понадобится, чтобы освоить западный истребитель.