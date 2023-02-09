Европейцы не правы: украинский летчик рассказал, за какое время освоит западный истребитель

Вопрос авиации для Украины начал сдвигаться с мертвой точки

На фоне заявлений, доносящихся из Офиса президента Украины о том, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов для нашей страны может быть решен уже в скором времени, украинские пилоты выразили готовность максимально быстро научиться пилотированию на новых машинах, и даже, сделать это гораздо быстрее, чем говорят в Европе.

Так, например, украинский летчик-герой Майор Вадим Ворошилов з позывным Karaya, сбивший пять иранских беспилотников за один день, в комментарии The Guardian сказал, что может научиться управлять западным самолетом за несколько месяцев и помочь своей стране стать "надежным щитом для всего мира" от российской агрессии.

"По его мнению, потребуется до трех месяцев, чтобы изучить все боевые задачи, учитывая его многолетний опыт полетов на МиГ-29 советских времен", — говорится в материале.

Такие сроки значительно отличаются от тех, которые заявляются, как необходимые. Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально объявил, что эта страна начинает обучение украинских пилотов на истребителях западного образца.

Кроме того, он оптимистично ответил на вопрос, связанный с передачей самолетов Украине. Премьер-министр отметил, что во всем, что касается обеспечения нашего государства, "все возможно".

В ответ на это президент Украины сделал предложение о сроках, необходимых для обучения: "Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года", — предложил он.

При этом, Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине. Он подчеркнул, что поставки самолетов потенциально могут занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

Ранее мы писали о том, какой истребитель Украина может получить от Великобритании.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский попросил у Лондона боевые самолеты, назвав их "крыльями для защиты свободы".