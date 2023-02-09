Лучше F-16. Какой истребитель Украина может получить от Великобритании

Британский самолет один из лучших в своем классе и Украина может его получить

Во время своего визита в Великобританию 8 февраля президент Владимир Зеленский попросил у Лондона боевые самолеты, назвав их "крыльями для защиты свободы".

"Телеграф" выяснил, какой самолет вероятнее всего имел ввиду глава государства, попросив помощи у Британии.

Почти наверняка речь идет о многоцелевом истребителе 4-го поколения Eurofighter Typhoon, которых в Королевских ВВС насчитывается около 160 машин. То есть, без ущерба для себя страна вполне может дать Украине, скажем, эскадрилью из 12 самолетов.

Что касается характеристик, то Eurofighter фактически ни в чем не уступает другим типам самолетов, которые могут быть предоставлены Воздушным силам ВСУ: советскому МиГ-29, американскому F-16 и французскому Dassault Rafale, а кое в чем и превосходит.

Так, с максимальным весом в 23,5 тонны Eurofighter весит больше МиГ-29 и F-16, но чуть меньше французского "Рафаля", что компенсируется летными показателями. Так, скорость британского самолета составляет 2450 км/ч, что выше Rafale с его 2200 км, равно МиГ-29 и чуть ниже F-16. При этом дальность его полета составляет 1390 км, что равно дальности "Рафаля" и МиГ-29, и ощутимо превосходит F-16 с его 550 км.

Серьезным преимуществом является вооружение "Тайфуна". Хотя 27 мм авиапушка и уступает 30 мм у МиГ-29, она мощнее 20 мм у F-16 и равна такой же у "Рафаля". При этом на британском самолете можно разместить до 13 единиц вооружения по числу внешних узлов подвески, против 10 и 11 у МиГ-29 и F-16. Правда, Rafale имеет 14 таких подвесок.

Но показатель, в котором Eurofighter полностью превосходит своих конкурентов – высота полета, превышающая 19 км. Ближе всего к нему стоит МиГ-29 с его потолком в 18 км, остальные могут летать на высотах до примерно 15,2 км. Это преимущество весьма полезно в воздушном бою, да и ЗРК будет сложнее достать Eurofighter на такой высоте.

Как заявил премьер Риши Сунак, Британия готова передать свои самолеты Украине после обучения украинских пилотов.