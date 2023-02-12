Может проиграть: Дуда сделал тревожное заявление по войне в Украине

Никто не знает, где остановится путин в случае победы над Украиной

Украине нужно получить необходимое вооружение от партнеров как можно скорее, поскольку, если этого не произойдет, она может проиграть в войне.

Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда в интервью Le Figaro.

По словам Дуды, если техника не будет отправлена в ближайшие недели, российский диктатор путин может одержать победу.

"Да, могут, если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", — сказал Дуда, отвечая на вопрос, могут ли россияне выиграть войну.

Напомним, что ранее президент Польши заявил, что для его страны отправка истребителей для Украины будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять".

Ранее мы писали о том, что Германия увеличит объемы военной помощи Украине, но о поставках боевой авиации пока что речи не идет.

Также мы сообщали о том, что Украина получила важное оружие от Литвы. Страна передала партию зенитных установок L70, чтобы усилить систему ПВО Украины.