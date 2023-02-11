Первая партия пришла: Украина получила важное оружие от Литвы

Точное количество зениток пока неизвестно, но Литва обещала передать 36 единиц этого оружия

Украина получила военную помощь от Литвы. Страна передала партию зенитных установок L70, чтобы усилить систему ПВО Украины.

Об этом рассказал в Twitter министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Это оружие должно помочь Украине защитить критическую инфраструктуру от российских ударов, подчеркнул он.

Ранее Литва обещала передать Украине 36 зенитных установок L70 весом 4,8 т, однако неизвестно, сколько именно получила наша страна в этой партии. Вместе с зенитками Литва передала и необходимые боеприпасы.

"Партия зенитных установок L70 и боеприпасы, которые помогут защитить критическую инфраструктуру, уже прибыла в Украину", — написал Анушаускас в Twitter.

Калибр у зенитной пушки L70 от фирмы Bofors 40 мм. После Второй мировой она встала на вооружение шведской армии, а также широко поставлялась за границу другим странам. Шесть стран ЕС имели лицензию на производство этого вооружения. Сейчас L70 находится на вооружении 40 стран.

Стрелять из L70 можно как одиночными снарядами, так автоматическим огнем (5 выстрелов в секунду). Чтобы навести 4-метровый ствол на цель, используется электрогидравлический привод, но при необходимости это можно сделать и вручную. Дальность выстрелов — до 12,5 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Германии призывают разрешить Польше и Словакии передавать Украине самолеты МиГ29. На следующей неделе в Мюнхене пройдет конференция по безопасности, где обсудят этот вопрос.