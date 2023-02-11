В Бундестаге призывают разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ29

На следующей неделе в Мюнхене пройдет конференция по безопасности

Во времена СССР у Восточной Германии были самолеты МиГ, которые были проданы после воссоединения Германии, в частности, Польше и Словакии. При принятии решения об их передаче Украине необходимо разрешение Германии и немецкое правительство должно дать это разрешение.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага, член комитета по обороне Маркус Фабер.

"На следующей неделе в Мюнхене пройдет конференция по безопасности. Накануне, я общаюсь с представителями посольства Украины в Германии, с другими официальными лицами и первая позиция, которая озвучивается в контексте авиации – это F16 и МиГ29. Обе модели не стоят на вооружении у Люфтваффе. Поэтому, первая задача, стоящая перед Германией – дать разрешение на передачу Украине МИГ29, которые есть у других стран", — заявил он.

"Восточная Германия была частью советской зоны влияния и у Восточной Германии были эти МиГ. После нашего воссоединения, мы продали их, к примеру, Польше и Словакии. Поэтому при принятии решения Польшей и Словакией о передаче Украине МиГов, им также необходимо получить разрешение Германии. По меньшей мере, это касается части таких самолетов, которые есть у этих стран", — отметил немецкий парламентарий.

"Моя позиция – мы должны дать это разрешение Польше и Словакии", — подытожил Маркус Фабер.

Также в Сенате Франции, член комитета по обороне и международным отношениями Гийом Гонтар выступил с призывом к странам-членам НАТО обеспечить Украину авиацией для скорейшей победы в войне.