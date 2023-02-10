Зеленский вручил лидерам ЕС списки необходимого оружия: с Германией вышел конфуз

Германия не получила список, потому что Зеленский мог обсудить военную помощь Украине лично с Олафом Шольцом

Владимир Зеленский передал лидерам стран ЕС во время своего визита в Европу списки оружия, которое нужно Украине. Но до концлера Германии Олафа Шольца этот список так и не дошел.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на сообщение "высокопоставленного чиновника в Брюсселе". Он отметил, что для каждой страны был свой список с определенным оружием.

При составлении списка с требованиями учитывались возможности государства в оборонной промышленности. Подтвердили получение этого списка уже канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Однако в Германии заявили, что представители ФРГ не получали списка с необходимым оружием от Владимира Зеленского.

"Вполне возможно, что канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не получили список, потому что они уже обменялись мнениями с Зеленским в Париже во вторник вечером", – предположили зарубежные источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия увеличит объемы военной помощи Украине, но о поставках боевой авиации пока что речи не идет.