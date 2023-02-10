В соседней Молдове внезапно поменялось правительство. Причем здесь россия и Зеленский

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил Санду о плане кремля по расшатыванию ситуации.

В Молдове внезапно поменялось правительство — это произошло буквально за один день и прибавилось к длинному перечню испытаний, через которые проходит эта небольшая страна.

К примеру, утром в воздушное пространство Молдовы залетели две российские крылатые ракеты, в обед уволился премьер, а днем ранее украинская разведка предупредила президента страны Маю Санду в подготовку кремлем плана по захвату власти.

О последнем Санде, наверное, и так догадывалась (чего стоили только митинги партии "Шор").

Рассказываем, что происходит в соседней с Украиной Молдове, пытающейся попасть в Евросоюз:

Внезапная отставка проевропейского премьера

На неожиданном брифинге проевропейский премьер Наталья Гаврилица объявила, что уходит в отставку вместе со своим правительством. Она возглавляла правительство с августа 2021 года после того, как ее "Партия Действия и Солидарности" получила большинство в парламенте с обещанием преодолеть коррупцию.

Проевропейский премьер Наталья Гаврилица ушла в отставку

"Если бы наше правительство имело такую же поддержку дома, как у нас были от наших европейских партнеров, мы могли бы продвинуться дальше. Молдова вступает в новый этап, когда безопасность является нашим приоритетом", — сказала Гаврилица.

Кроме ненадлежащей поддержки, она пожаловалась на энергетический шантаж со стороны россии, которая подняла цены на газ.

Санда поблагодарила правительство за его усилия в "время многих кризисов".

"Несмотря на вызовы, страной руководили ответственно, с большим вниманием и преданным трудом. У нас стабильность, мир и развитие — там, где другие хотели войны и банкротства", — сказала Санду.

Газовый шантаж москвы и партия мужа Жасмин

В марте молдавское правительство молниеносно подало заявку на вступление в ЕС. Это произошло через несколько дней после заявки воюющей Украины.

И уже в июне 2022 года Модова получила желаемый статус кандидата. Однако правительство столкнулось с сильным давлением со стороны Москвы, которая в очередной раз попыталась взорвать его авторитет.

Одной из проблем стал газовый шантаж москвы. Россия значительно ограничила поставки газа в Молдову, неоднократно угрожала полностью его прекратить и подняла цены на голубое топливо. Кишинев называл снижение объемов снабжения политическим решением, не связанным с вопросами оплаты.

Рост цен на газ привел к волне уличных протестов в прошлом году. С сентября прошлого года и до наступления холодов по воскресеньям в центре Кишинева происходили антиправительственные протесты.

Демонстранты потребовали отставки правительства и Санду и стали самым серьезным политическим вызовом для президента. Их организовывала партия пророссийского политика в изгнании Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин. Сейчас Шор находится в Израиле.

Муж российской певицы Жасмин организовывал митинги на деньги россии

Санда утверждала, что протесты организованы за российские деньги и являлись частью спонсируемой кремлем кампании по дестабилизации правительства.

Это подтверждает расследование The Washington Post, где говорится, что ФСБ россии потратила десятки миллионов долларов на развитие сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на москву. Спецслужба сделала ставку политика Илана Шора.

Муж российской певицы предложил свою кандидатуру на должность премьера

Шор не упустил возможности поманипулировать и сейчас, предложив свою кандидатуру. Он сказал, что готов привлечь в страну 10 млрд евро.

Что будет с Молдовой дальше?

Президент Майя Санду приняла отставку премьер-министра Гаврилицы и назначила на ее место Дорина Речана. Это также проевропейский политик, ему 48 лет и он советник Санду, рассказывает местное издание News Maker.

Ранее Речан возглавлял МВД Молдовы, а еще раньше работал директором маркетингового отдела TeleMedia Group. Дорин Речан полностью поддерживает курс Санда на сближение с Западом, вхождение в состав ЕС и партнерство с НАТО, о чем он сказал на брифинге сегодня.

Политолог Юлиан Гроза из Института европейской политики и реформ в Кишиневе сказал, что эти перестановки преследовали цель "оживить" Кабинет министров, передает Reuters.

"Это правительство более полутора лет работает в условиях кризисного менеджмента", — сказал он.

Новый кабинет может быть представлен парламенту до конца следующей недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров дал понять, что после Украины россия нацелилась на Молдову. Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу ответил, что лавров олицетворяет бесконечное количество гнилого шовинизма.