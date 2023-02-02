Укр

лавров дал понять, на кого россия нацелилась после Украины

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Сергей Лавров раскритиковал политическое руководство Молдовы Новость обновлена 02 февраля 2023, 12:07
Сергей Лавров раскритиковал политическое руководство Молдовы. Фото росСМИ

Россияне уже ищут себе новую цель для военной агрессии

Молдова может стать "новой Украиной" из-за возможного начала войны с российской федерацией. К таким выводам пришел глава российского МИД сергей лавров. Основанием для подобных заявлений, очевидно, стала позиция нескольких молдавских политиков по Приднестровью, которое предлагают "демилитаризовать военным путем".

Свою позицию лавров озвучил в интервью российским медиа "РИА Новости" и Russia Today. По мнению дипломата, путь войны для Молдовы "присматривают" на Западе. россию он рассматривает исключительно в контексте страны, которая будет держать оборону.

"Сейчас на эту роль рассматривают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами рвущегося в НАТО президента [речь о Майе Санду — "Телеграф"], которая имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и готова практически на все", — выдал порцию обильного пропагандистского бреда лавров.

При этом, конечно, лавров продолжает кормить российских граждан убеждениями в том, что это россии постоянно угрожают, а не она является агрессором, который нападает на страны-соседи и забирает все, что понравится.

Следует добавить, что упомянул в своем интервью российский дипломат и Грузию. По его мнению, Тбилиси пока ориентируется на национальные интересы, но выдерживает серьезное "давление извне". Сергей Лавров говорит, что это делается, чтобы превратить Грузию в "раздражитель для россии".

Отметим, что в Молдове уже давно подозревают россию в желании создать дополнительное военное напряжение в регионе. Серьезные опасения по поводу начала войны на молдавской земле озвучивались местными политиками еще в конце 2022 года.

Также "Телеграф" писал, как вероятность такого риска оценивает военный обозреватель Денис Попович.

Теги:
#Молдова #Россия #Грузия #Война #Сергей Лавров #МИД РФ