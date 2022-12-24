Надо демилитаризовать: в Молдове сделали громкое заявление насчет Приднестровья и Украины

В партии президента Молдовы заговорили о демилитаризации Приднестровья

В Молдове прозвучало мнение, что конфликт в Приднестровье необходимо решить силовым путем в содействии с Украиной и НАТО.

Как сообщает NewsMaker, об этом заявил депутат правящей партии Оазу Нантой в эфире местного телевидения. По его словам, Кишинев должен разработать вместе с партнерами план действий и "положить его на стол".

"Тех, кто примет эти условия, простят, другим придется уйти. Здесь не нужно играть с переговорами", — сказал он.

Депутат также отметил, что Молдове также надо будет решить вопрос о демилитаризации региона в содействии с Украиной и НАТО, поскольку без этого реинтеграция Приднестровья будет попросту невозможной.

Вместе с тем Нантой отметил, что сейчас регион находится в "сложной ситуации", а потому вопрос будет решен мирным путем.

В свою очередь в пресс-службе партии PAS, членом которой является Нантой, сообщили, что позиция депутата не была согласована с партией, а реинтеграцию Приднестровья там намерены провести посредством дипломатии.

Напомним, накануне представитель Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александру Мустяцэ заявил, что риски российского вторжения на территории страны, являются высокими.

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович отметил, что для этого россиянам пришлось бы закрепиться на территории Одесской области, что в настоящее время практически невозможно.