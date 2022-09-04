Американский генерал предложил Украине и Молдове "решить" вопрос Приднестровья

Предложение прозвучало вслед за очередными угрозами российского МИД

Проблема Приднестровья может быть решена совместными усилиями Украины и Молдовы, а россия в настоящее время повлиять на это уже никак не сможет.

Такое мнение высказал американский генерал-лейтенант в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес в своем твиттер.

"Может быть, сейчас Украине и Молдове пора решить приднестровскую проблему. Кремль действительно не сможет остановить это в данный момент", — написал он.

Он также задался вопросом о том, действительно ли жители мятежного региона хотят быть прикованными к "трупу, которым является российская федерация", а также видят ли они для себя какое-либо будущее.

Эти слова он написал в ответ на новость о том, что глава российского МИД сергей лавров выступил с угрозами в сторону Молдовы и заявил, что нападение на расположенных в Приднестровье российских "миротворцев" будет расцениваться, как нападение на россию.

Стоит отметить, что в Приднестровье в апреле случился ряд взрывов, из-за чего ситуация в регионе обострилась, в Молдове тогда связали происходящее с противоборством местных группировок. Однако уже в мае президент страны Майя Санду в очередной раз призвала россиян вывести свои войска оттуда, так как это нарушает нейтралитет Молдовы.

В самом Приднестровье после этого заявили, что могут нацелиться на объявление независимости и дальнейшее присоединение к россии, однако после этого глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с решением этой проблемы.

Добавим также, что хоть российская группировка в регионе не принимает участия в войне против Украины, однако исходящая от нее угроза заставляет держать в Одесской области дополнительные силы ВСУ и тем самым оттягивать силы непосредственно от фронта.