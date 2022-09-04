Американський генерал запропонував Україні та Молдові "вирішити" питання Придністров’я

Пропозиція прозвучала слідом за черговими погрозами російського МЗС

Проблема Придністров’я може бути вирішена спільними зусиллями України та Молдови, а росія зараз вплинути на це вже ніяк не зможе.

Таку думку висловив американський генерал-лейтенант у відставці та голова Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес у своєму твіттері.

"Можливо, зараз Україні та Молдові настав час розв'язати придністровську проблему. Кремль дійсно не зможе зупинити це в цей момент", — написав він.

Він також поставив питання про те, чи дійсно мешканці бунтівного регіону хочуть бути прикутими до "трупа, яким є російська федерація", а також чи бачать вони для себе якесь майбутнє.

Ці слова він написав у відповідь на новину про те, що глава російського МЗС Сергій Лавров виступив із погрозами у бік Молдови та заявив, що напад на розташованих у Придністров’ї російських "миротворців" розцінюватиметься, як напад на росію.

Варто зазначити, що у Придністров’ї у квітні сталася низка вибухів, через що ситуація в регіоні загострилася, у Молдові тоді пов’язали те, що відбувається з протиборством місцевих угруповань. Проте вже у травні президент країни Мая Санду вкотре закликала росіян вивести свої війська звідти, оскільки це порушує нейтралітет Молдови.

У самому Придністров’ї після цього заявили, що можуть націлитись на оголошення незалежності та подальше приєднання до росії, проте після цього глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з вирішенням цієї проблеми.

Додамо також, що хоч російське угрупування в регіоні не бере участі у війні проти України, проте загроза, що виходить від неї, змушує тримати в Одеській області додаткові сили ЗСУ і тим самим відтягувати сили безпосередньо від фронту.