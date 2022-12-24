Треба демілітаризувати: у Молдові зробили гучну заяву щодо Придністров’я та України

У партії президента Молдови заговорили про демілітаризацію Придністров’я

У Молдові прозвучала думка, що конфлікт у Придністров’ї необхідно вирішити силовим шляхом у взаємодії з Україною та НАТО.

Як повідомляє NewsMaker, про це заявив депутат керівної партії Оазу Нантой в ефірі місцевого телебачення. За його словами, Кишинів має розробити разом із партнерами план дій та "покласти його на стіл".

"Тих, хто прийме ці умови, вибачать, іншим доведеться піти. Тут не потрібно грати з переговорами", — сказав він.

Депутат також зазначив, що Молдові також треба буде розв'язати питання щодо демілітаризації регіону у співпраці з Україною та НАТО, оскільки без цього реінтеграція Придністров’я буде просто неможливою.

Водночас Нантой зазначив, що зараз регіон перебуває у "складній ситуації", а тому питання буде вирішено мирним шляхом.

Своєю чергою, у пресслужбі партії PAS, членом якої є Нантой, повідомили, що позиція депутата не була погоджена з партією, а реінтеграцію Придністров’я там мають намір провести за допомогою дипломатії.

Нагадаємо, напередодні представник Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Мустяце заявив, що ризики російського вторгнення на території країни є високими.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович зазначив, що для цього росіянам довелося б закріпитися на території Одеської області, що практично неможливо.