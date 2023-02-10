У сусідній Молдові раптово помінявся уряд. До чого тут росія та Зеленський

Напередодні президент Володимир Зеленський попередив Санду про план кремля із розхитування ситуаці

У Молдові раптово помінявся уряд — це сталося буквально за один день і додалося до довгого переліку випробувань, через які проходить ця невелика країна.

Приміром, вранці у повітряний простір Молдови залетіли дві російські крилаті ракети, в обід звільнився прем’єр, а за день до цього українська розвідка попередила президента країни Маю Санду у підготовку кремлем плану із захоплення влади.

Про останнє Санду, напевне, і так здогадувалася (чого були варті лише мітинги партії "Шор").

Розповідаємо, що відбувається у сусідній з Україною Молдові, яка намагається потрапити у Євросоюз:

Раптова відставка проєвропейського прем’єра

На несподіваному брифінгу проєвропейський прем'єр Наталія Гавріліца оголосила, що йде у відставку разом зі своїм урядом. Вона очолювала уряд з серпня 2021 року після того, як її "Партія Дії та Солідарності" отримала більшість у парламенті з обіцянкою подолати корупцію.

Проєвропейський прем'єр Наталія Гавріліца пішла у відставку

"Якби наш уряд мав таку ж підтримку вдома, як ми мали від наших європейських партнерів, ми могли б просунутися далі. Молдова вступає в новий етап, коли безпека є нашим пріоритетом", — сказала Гавріліца.

Крім неналежної підтримки вона пожалілася на енергетичний шантаж з боку росії, яка підняла ціни на газ.

Санду подякувала уряду за його зусилля в "час багатьох криз".

"Попри виклики, країною керували відповідально, з великою увагою та відданою працею. У нас стабільність, мир і розвиток – там, де інші хотіли війни та банкрутства", — сказала Санду.

Газовий шантаж москви й партія чоловіка Жасмін

У березні молдовський уряд блискавично подав заявку на вступ до ЄС. Це сталося за декілька днів після заявки воюючої України.

І вже у червні 2022 року Модова отримала бажаний статус кандидата. Однак уряд зіткнувся з сильним тиском з боку Москви, яка вчергове спробувала підірвати його авторитет.

Однією з проблем став газовий шантаж москви. росія значно обмежила постачання газу в Молдову, неодноразово погрожувала повністю його припинити та підняла ціни на блакитне паливо. Кишинів називав зниження обсягів постачання політичним рішенням, не пов'язаним із питаннями оплати.

Ріст цін на газ призвів до хвилі вуличних протестів минулого року. З вересня минулого року і до настання холодів щонеділі в центрі Кишинева відбувалися антиурядові протести.

Демонстранти вимагали відставки уряду та Санду і стали найсерйознішим політичним викликом для президента. Їх організовувала партія проросійського політика у вигнанні Ілана Шора, чоловіка російської співачки Жасмін. Зараз Шор перебуває в Ізраїлі.

Чоловік російської співачки Жасмін організовував мітинги на гроші росії

Санду стверджувала, що протести організовані за російські гроші та був частиною спонсорованої кремлем кампанії з дестабілізації уряду.

Це підтверджує розслідування The Washington Post, де йдетсья, що ФСБ росії витратила десятки мільйонів доларів на розвиток мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на москву. Спецслужба зробила ставку політика Ілана Шора.

Чоловік російської співачки запропонував свою кандидатуру на посаду прем'єра

Шор не втратив можливості поманіпулювати і зараз, запропонувавши свою кандидатуру. Він сказав, що готовий залучити до країни 10 млрд. євро.

Що буде з Молдовою далі?

Президент Майя Санду прийняла відставку прем'єр-міністра Гавріліци та призначила на її місце Доріна Речана. Це також проєвропейський політик, йому 48 років і він є радником Санду, розповідає місцеве видання News Maker.

Раніше Речан очолював МВС Молдови, а ще раніше — працював директором маркетингового відділу TeleMedia Group. Дорін Речан повністю підтримує курс Санду на зближення із Заходом, входження до складу ЄС та партнерство з НАТО, про що він і сказав на брифінгу сьогодні.

Політолог Юліан Гроза з Інституту європейської політики та реформ у Кишиневі сказав, що ці перестановки мали на меті "оживити" Кабінет міністрів, передає Reuters.

"Цей уряд понад півтора року працює в умовах кризового менеджменту", — сказав він.

Новий кабінет може представлений парламенту до кінця наступного тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що очільник російського МЗС сергій лавров дав зрозуміти, що після України росія націлилася Молдову. Речник парламенту Молдови Ігор Гросу відповів, що лавров уособлює нескінченну кількість гнилого шовінізму.