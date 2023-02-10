Уряд Молдови подав у відставку: президент шукає нового прем’єра

Президент Молдови подякувала Гаврилиці за виконану роботу

Уряд Молдови на чолі з прем’єром Наталією Гаврилицею оголосив, що подає у відставку. Про це сама Гаврилиця заявила на прес-конференції. Цю інформацію вже підтвердила президент Майя Санду.

Про це пише Українська правда.

"Після півтора року перебування на посаді настав час оголосити про мою відставку<...>Якби уряд Молдови мав би вдома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми б досягли набагато більше", — заявила прем’єр.

На прес-конференції Гаврилиця розповіла про кризу біженців, з якою вдалося впоратися уряду, компенсацію витрат громадян на газ та електрику, початок будівництва нових ЛЕП, залучення нових інвестицій у Молдову, здачу в експлуатації доріг і мостів та інші реформи. І найважливіше, за словами прем’єра, — Молдова набула статусу країни-кандидата в ЄС.

"Мені випала честь бути прем’єром Молдови. <…> Я вірю в Молдову, у людей цієї країни і в те, що у нас все вийде. <…> Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатисямемо", — додала прем’єр у завершенні своєї промови.

Інформацію про відставку прем’єра Гаврилиці прокоментувала президент Молдови Майя Санду. Вона подякувала їй "за величезну жертву та зусилля, спрямовані на те, щоб очолити країну під час стількох криз".

"Незважаючи на безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою обережністю та самовідданою працею. У нас є стабільність, мир та розвиток — там, де інші хотіли війни та банкрутства. Дякую, Наталю!" — сказала Санду.

Також президент повідомила, що незабаром почне шукати нового главу уряду.

"Відповідно до юридичних процедур після відставки прем’єр-міністра, я проведу консультації з парламентськими фракціями і згодом призначу кандидата на посаду прем’єр-міністра Республіки Молдова", — повідомила Санду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" провели перетин Державного кордону України з Республікою Молдова.

Також ми повідомляли, що розвідка України перехопила російський план проти Молдови.