Розвідка України перехопила російський план проти Молдови — Зеленський

Україна не знає, чи був приведений у дію російський план, але москва збиралася це робити

Під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської ради президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо розхитування політичної ситуації у Молдові. Його метою було руйнування москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Про це пише РБК-Україна.

"Нещодавно я розмовляв з президентом Молдови Майєю Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни та встановити контроль над нею", — каже Зеленський.

За його словами, він не знає, чи віддали в москві наказ діяти за цим планом, але Україна побачила, що росія збиралася робити.

"Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та інших держав, зокрема у Європі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 лютого президент України прилетів до Брюсселя.

Також ми повідомляли, що Зеленський виступив у парламенті Великої Британії.