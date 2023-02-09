Героям слава! - весь Європарламент відповів Зеленському патріотичним гаслом (відео)

Під враженням Зеленський зааплодував

Президент Зеленський закінчив свій виступ перед Європарламентом. Нагадаємо, що сьогодні очільник держави виступив перед головним законодавчим органом Європейського Союзу. Перед виступом його зустріли аплодисментами, після чого президент привітався гаслом "Слава Україні!" на що євродепутати відповіли "Героям Слава!".

Помітно, що це розчулило президента, він відповів на таку реакцію ствердними аплодисментами. Його виступ також закінчився гучними оплесками та гімном України. Відео можна переглянути у трансляції "Радіо Свобода" — воно почнеться саме з моменту, де говориться "Слава Україні":

Перед виступом голова Європарламенту Роберта Мецола зазначила, що наступним кроком союзників має стати розгляд передачі Україні винищувачів. Пізніше Зеленський у своїй промові наголосив, що "гарантією збереження загальноєвропейських цінностей може бути тільки перемога України", що нині наша держава воює проти "найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу".

Нагадаємо, що президент Зеленський прилетів до Брюсселя із Парижа. У столиці Франції він зустрівся із президентом країни Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорив посилення військової допомоги Україні. У Брюсселі на саміті лідерів ЄС будуть вестися перемовини щодо надання більшої кількості зброї для боротьби з рф. Окремою темою можуть стати винищувачі.

Ще до Франції український лідер зустрівся у Британії із прем’єром країни Ріші Сунаком. Останній заявив, що британські танки розгорнуть в Україні вже у березні, а також є перспектива надання Україні бойової авіації. До слова, у мережі виявили, що одяг лідера Великої Британії коштує дешевше, ніж браслет депутатки Верховної Ради.