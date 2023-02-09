Героям слава! - весь Европарламент ответил Зеленскому патриотическим лозунгом (видео)

Под впечатлением Зеленский зааплодировал

Президент Зеленский закончил свое выступление перед Европарламентом. Напомним, что сегодня глава государства выступил перед главным законодательным органом Европейского Союза. Перед выступлением его встретили аплодисментами, после чего президент поздоровался лозунгом "Слава Украине!", на что евродепутаты ответили "Героям Слава!".

Примечательно, что это растрогало президента, он ответил на такую реакцию утвердительными аплодисментами. Его выступление также закончилось громкими аплодисментами и гимном Украины. Видео можно посмотреть в трансляции "Радио Свобода" — оно начнется именно с момента, где говорится "Слава Украине!":

Перед выступлением глава Европарламента Роберта Мецола отметила, что следующим шагом союзников должно стать рассмотрение передачи Украине истребителей. Позже Зеленский в своей речи подчеркнул, что "гарантией сохранения общеевропейских ценностей может быть только победа Украины", что сейчас наше государство воюет против "наибольшей антиевропейской силы современного мира".

Напомним, что президент Зеленский прилетел в Брюссель из Парижа. В столице Франции он встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, где обсудил усиление военной помощи Украине. В Брюсселе на саммите лидеров ЕС будут вестись переговоры о предоставлении большего количества оружия для борьбы с РФ. Отдельной темой могут стать истребители.

Еще до Франции украинский лидер встретился в Британии с премьером страны Риши Сунаком. Последний заявил, что британские танки развернут в Украине уже в марте, а также есть перспектива предоставления Украине боевой авиации. К слову, в сети обнаружили, что одежда лидера Великобритании стоит дешевле браслета депутата Верховной Рады.