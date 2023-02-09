В чем Сунак встречал Зеленского: премьер Британии одет "беднее" украинской депутатки

Куртка и ботинки британского премьера не дотягивают в цене до самого дешевого браслета украинского нардепа

Весь наряд британского премьера Риши Сунака, в котором он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался дешевле чем одна вещь из гардероба украинской депутатки. В сети посчитали, сколько стоит лук премьер-министра.

Риши Сунак для для встречи с Зеленским в Лондоне повторил лук в котором приезжал в Украину в ноябре 2022 года. По данным интернет-паблика "Harley Quinn" на верх британский лидер надел черный пуховик канадского бренда Canada goose, его стоимость авторы поста оценили в чуть менее, чем полторы тысячи долларов (58 652 гривен).

"Примечательно, что с предплечья исчезла лейба бренда, которая была ранее на куртке британского премьера", — отмечается в сообщении.

На ногах у Сунака были замечены ботинки от Timberland стоимостью почти €230 (9303 гривен).

При этом в повседневной жизни, отмечают в сети, он предпочитает пошитые на заказ деловые костюмы Henry Herbert, цена одного 57 500 грн.

Примечательно то, отмечают владельцы паблика, что луки британского премьера оказываются более бюджетными чем наряды некоторых украинских депутатов. Там напомнили о драгоценных браслетах народного депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной, стоимость самого дешевого из которых, по данным авторов поста, составляет "всего лишь" 5 300 евро, а самого дорогого 47 500.

"Получается, стоимость луков британского премьера дешевле, чем браслет депутата ВР Гришиной", — констатируют авторы.

Напомним, ранее мы писали о том, что пуховики Зеленского и путина сравнили в цене.

Также мы сообщали о том, что на историческую встречу к Байдену Зеленский надел свитшот за 25 долларов.