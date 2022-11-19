Военная помощь и восстановление Украины: премьер Британии сделал ряд заявлений после встречи с Зеленским

Лондон будет продолжать оказывать поддержку Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября впервые прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи глава правительства Соединенного королевства сделал ряд заявлений относительно дальнейшего сотрудничества с Украиной, а также российской агрессии.

О помощи Украине

"Великобритания продолжит оказывать помощь, вплоть до того, как Украина получит мир и безопасность, на который она должна рассчитывать. Только в этом году мы предоставили военной помощи на более чем три миллиарда фунтов", — сказал он.

По его словам, в скором времени его страна передаст 120 зенитных оружий и средства для борьбы с дронами. Кроме того продолжит работать программа по подготовке военных инженеров, медиков и военных.

Он отметил, что его страна также передаст специальное оборудование, которое позволит украинским военным легче пройти зиму, а также гуманитарную помощь на 16 миллионов фунтов.

О будущем

"Для нас будет большой честью принять конференцию по восстановлению Украины в следующем году. Давайте надеяться, что мы сможем завершить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир. Там, где верховенство права будет главенствовать. Там, где те, кто совершил военные преступления будут притянуты к ответственности. Там, где будет мир и уважение к суверенитету этого государства", — сказал Сунак.

О Херсоне

Сунак выразил надежду, что оккупационные войска больше никогда не смогут вернуться в Херсон.

"Раньше Москва закидала, что это ее регион, но несколько недель назад на главной площади прозвучал украинский гимн. И мы надеемся, что так и будет происходить в будущем", — сказал он.

Как сообщалось ранее, после отставки Лиз Трасс в Британии началась гонка за пост премьера страны. Основными кандидатами были Риши Сунак, Пенни Мордонт и Борис Джонсон.

Впрочем, позже Мордонт и Джонсон решили снять свои кандидатуры. 25 октября Сунак встретился с королем и получил от него просьбу приступить к формированию правительства.

На следующий день он совершил первый телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого получил приглашение посетить Киев.