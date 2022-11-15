МИД Британии: Агрессия РФ не может быть завершена путем умиротворения

Великобритании продолжит санкционное давление в отношении Путина и его режима

Агрессия Российской Федерации против Украины не может быть завершена путем умиротворения. Великобритания продолжит экономическое давление на путинский режим и продолжит оказывать помощь Украине.

Об этом в комментарии Guildhall заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

"В ответ на вторжение РФ в Украину правительство Великобритании объявило о введении беспрецедентного пакета санкций, подрывающего финансирование путинской военной машины, влекущего за собой масштабные экономические издержки и являющегося демонстрацией поддержки Украины совместно с нашими международными партнерами", — говорится в заявлениию

"Правительство Великобритании продолжит это экономическое давление в отношении Путина и его режима, продолжит стоять с Украиной поддерживая ее право быть суверенной, независимой и демократической нацией. Российская агрессия не может быть решена путем умиротворения. В то время, пока мы рассматриваем варианты санкций, мы не обсуждаем их публично и не комментируем отдельные варианты", — подытожили в британском МИД.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что продолжат усиливать систему ПВО Украины.

Также, еще в апреле еще в апреле действующая экс-премьер-министр Великобритании, а тогда глава МИД Лиз Трасс заявила, что Украину необходимо вооружить так, чтобы она могла вернуть Крым и Донбасс.