МЗС Британії: Агресія РФ не може бути завершена шляхом умиротворення

Великобританії продовжить санкційний тиск щодо Путіна та його режиму

Агресія Російської Федерації проти України не може бути завершена шляхом умиротворення. Великобританія продовжить економічний тиск на путінський режим і надаватиме допомогу Україні.

Про це у коментарі Guildhall заявили у Міністерстві закордонних справ Великобританії.

"У відповідь на вторгнення РФ в Україну уряд Великобританії оголосив про введення безпрецедентного пакету санкцій, який підриває фінансування путінської військової машини, що тягне за собою масштабні економічні витрати і демонструє підтримку України спільно з нашими міжнародними партнерами", — йдеться в заяві.

"Уряд Великобританії продовжить цей економічний тиск щодо Путіна та його режиму, продовжить стояти з Україною, підтримуючи її право бути суверенною, незалежною та демократичною нацією. Російська агресія не може бути вирішена шляхом умиротворення. Наразі ми розглядаємо варіанти санкцій, ми не обговорюємо їх публічно і не коментуємо окремі варіанти", — підсумували в британському МЗС.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони Великобританії заявили, що продовжать посилювати систему ППО України.

Також, ще у квітні ще у квітні чинна екс-прем'єр-міністр Великобританії, а тоді глава МЗС Ліз Трасс заявила, що Україну необхідно озброїти так, щоб вона могла повернути Крим та Донбас.