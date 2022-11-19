Військова допомога та відновлення України: прем’єр Британії зробив низку заяв після зустрічі з Зеленським

Лондон продовжуватиме надавати підтримку Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 листопада вперше прибув до Києва, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі глава уряду Сполученого королівства зробив низку заяв щодо подальшої співпраці з Україною, а також російської агресії.

Про допомогу Україні

"Великобританія продовжить надавати допомогу, аж до того, як Україна отримає мир і безпеку, на який вона має розраховувати. Тільки цього року ми надали військову допомогу на понад три мільярди фунтів", — сказав він.

За його словами, незабаром його країна передасть 120 зенітних гармат та засоби для боротьби з дронами. Крім того, продовжить працювати програма з підготовки військових інженерів, медиків та військових.

Він зазначив, що його країна також передасть спеціальне обладнання, яке дозволить українським військовим легше пройти зиму та гуманітарну допомогу на 16 мільйонів фунтів.

Про майбутнє

"Для нас буде великою честю прийняти конференцію з відновлення України у наступному році. Давайте сподіватися, що ми зможемо завершити цю варварську війну і забезпечити справедливий мир. Там, де верховенство права головуватиме. Там, де ті, хто вчинив воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Там, де буде мир та повага до суверенітету цієї держави", — сказав Сунак.

Про Херсон

Сунак висловив сподівання, що окупаційні війська більше ніколи не зможуть повернутися до Херсона.

"Раніше Москва закидала, що це її регіон, але кілька тижнів тому на головній площі пролунав український гімн. І ми сподіваємося, що так і відбуватиметься у майбутньому", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, після відставки Ліз Трасс у Британії розпочалися перегони за посаду прем’єра країни. Основними кандидатами були Ріші Сунак, Пенні Мордонт та Борис Джонсон.

Втім, пізніше Мордонт та Джонсон вирішили зняти свої кандидатури. 25 жовтня Сунак зустрівся з королем і отримав від нього прохання розпочати формування уряду.

Наступного дня він здійснив першу телефонну розмову із Зеленським, під час якої отримав запрошення відвідати Київ.