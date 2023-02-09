У чому Сунак зустрічав Зеленського: прем’єр Британії одягнений "бідніше" за українську депутатку

Куртка та черевики британського прем’єра не дотягують у ціні до найдешевшого браслета українського нардепа

Все вбрання британського прем’єра Ріші Сунака, в якому він провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, виявилося дешевше ніж одна річ із гардеробу української депутатки. У мережі порахували, скільки коштує лук прем’єр-міністра.

Ріші Сунак для зустрічі з Зеленським у Лондоні повторив лук , в якому приїжджав в Україну в листопаді 2022 року. За даними інтернет-паблика "Harley Quinn" наверх британський лідер одягнув чорний пуховик канадського бренду Canada goose, його вартість автори посту оцінили трохи менше, ніж у півтори тисячі доларів ( 58 652 гривень ).

"Примітно, що з передпліччя зникла лейба бренду, яка була раніше на куртці британського прем’єра", — зазначається у повідомленні.

На ногах у Сунака були помічені черевики від Timberland вартістю майже 230 євро ( 9303 гривень ).

При цьому в повсякденному житті, відзначають у мережі, він віддає перевагу пошитим на замовлення діловим костюмах Henry Herbert, ціна одного 57 500 грн.

Примітно те, зазначають власники пабліка, що луки британського прем’єра виявляються більш бюджетними, ніж наряди деяких українських депутатів. Там нагадали про дорогоцінні браслети народного депутата від "Слуги народу" Юлії Гришиної, вартість найдешевшого з яких, за даними авторів посту, складає "лише" 5 300 євро, а найдорожчого 47 500.

"Виходить, вартість луків британського прем’єра дешевша, ніж браслет депутата ВР Гришиної", — констатують автори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пуховики Зеленського та путіна порівняли в ціні.

Також ми повідомляли про те, що на історичну зустріч до Байдена Зеленський надів світшот за 25 доларів.