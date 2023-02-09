Разведка Украины перехватила российский план против Молдовы - Зеленский

Украина не знает был ли приведен в действие российский план, но россия собиралась это делать

Во время своего выступления на специальном заседании Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Об этом пишет РБК-Украина.

"Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", — говорит Зеленский.

По его словам, он не знает, был ли отдан Москве приказ действовать по этому плану, но Украина увидела, что россия собиралась делать.

"Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и других государств, в частности в Европе", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что 9 февраля президент Украины прилетел в Брюссель.

Также мы сообщали о том, что Зеленский выступил в парламенте Великобритании.