Молдова готується до значних змін в уряді: журналісти дізнались, хто його очолить та чому це погано для росії

Зараз уряд Республіки очолює Наталія Гаврилиця

Найближчим часом в уряді Республіки Молдова, вочевидь, відбудуться суттєві зміни. Згідно з попередніми відомостями, так зване "перезавантаження" заплановане на 14 листопада. Ймовірніше за все, новим прем'єром головного керівного органу країни стане представник силового блоку Дорін Речан. Раніше він перебував на посаді керівника міністерства внутрішніх справ в уряді Юрія Лянке.

Про це у суботу, 12 листопада, посилаючись на власні джерела серед дипломатів республіки, повідомило видання OBOZREVATEL.Співрозмовники також зазначають, що наразі політична ситуація в державі вкрай напружена. Головною причиною такого розвитку подій стало посилення активності серед проросійських сил. Саме вони зараз посилено займаються розхитуванням держави.

Окрім того, що прокремлівський режим використовує п'яту колону, він застосовує проти Молдови ще й інші способи впливу, а також шантажу. Першочергово з боку енергетичної сфери країни. Зокрема, на економічній складовій республіки вже досить різко відобразилася нестабільна поставка газу та електроенергії із невизнаного Придністров'я. Через це енергоносії, "комуналка", а також переважна більшість харчових продуктів різко зросли в ціні, що в подальшому потягнуло за собою вкрай відчутну політичну напругу.

Головний кандидат на посаду прем'єр-міністра Молдови Дорін Речан станом на сьогоднішній день перебуває на посаді радника президента з питань національної оборони та безпеки й секретаря Вищої ради безпеки. Його позиція — прихильне відношення до України, а також послідовність щодо євроатлантичної інтеграції Республіки.

Саме Речан на систематичній основі наголошував, що нейтральний статус Молдови, з огляду на зростання зовнішніх загроз, є неефективним.

Джерела також зазначили, що посилення силового блоку через появу загрози для держави, вочевидь, стане одним із перших кроків нового прем'єра. Наразі найбільша небезпека спостерігається саме зі сторони проросійських сил, адже вони неодноразово мали на меті здійснення державного перевороту у Молдові. Враховуючи вищевикладене, призначення Речана на пост очільника уряду зараз видається досить логічним, адже він зробить усе можливе, аби не допустити сценарію російського реваншу в Молдові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як на території Молдови впала одна з російський ракет, випущених російською федерацією по Україні, влада республіки не лише засудила дії агресора через її масовані удари по мирних українських містах, а й прийняла різке рішення вигнати з країни російського посла. На думку уряду, представник росії поводив себе досить зухвало.