Молдова готовится к серьезным изменениям в правительстве: журналисты узнали, кто его возглавит и почему это плохо для россии

Сейчас правительство Республики возглавляет Наталья Гаврилица.

В ближайшее время в правительстве Республики Молдова, по всей видимости, произойдут существенные изменения. Согласно предварительным сведениям, так называемая "перезагрузка" запланирована на 14 ноября. Вероятнее всего, новым премьером главного руководящего органа страны станет представитель силового блока Дорин Речан. Ранее он занимал должность руководителя министерства внутренних дел в правительстве Юрия Лянке.

Об этом в субботу, 12 ноября, ссылаясь на собственные источники среди дипломатов республики, сообщило издание OBOZREVATEL. Собеседники также отмечают, что в настоящее время политическая ситуация в государстве крайне напряженная. Главной причиной такого развития событий явилось усиление активности среди пророссийских сил. Именно они сейчас усиленно занимаются расшатыванием государства.

Кроме того, что прокремлевский режим использует пятую колонну, он применяет против Молдовы еще и другие способы воздействия, а также шантажа. В первую очередь со стороны энергетической сферы страны. В частности, на экономической составляющей республики уже достаточно резко отразилась нестабильная поставка газа и электроэнергии из непризнанного Приднестровья. Поэтому энергоносители, "коммуналка", а также подавляющее большинство пищевых продуктов резко выросли в цене, что в дальнейшем повлекло за собой крайне ощутимое политическое напряжение.

Главный кандидат на должность премьер-министра Молдовы Дорин Речан на сегодняшний день находится в должности советника президента по вопросам национальной обороны и безопасности и секретаря Высшего совета безопасности. Его позиция — благосклонное отношение к Украине, а также последовательность евроатлантической интеграции Республики.

Именно Речан на систематической основе отмечал, что нейтральный статус Молдовы, учитывая рост внешних угроз, является неэффективным.

Источники также отметили, что усиление силового блока из-за возникновения угрозы для государства, очевидно, станет одним из первых шагов нового премьера. Наибольшая опасность наблюдается именно со стороны пророссийских сил, ведь они неоднократно преследовали цель осуществления государственного переворота в Молдове. Учитывая вышеизложенное, назначение Речана на пост главы правительства сейчас кажется достаточно логичным, ведь оно сделает все возможное, чтобы не допустить сценария российского реванша в Молдове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как на территории Молдовы упала одна из российских ракет, выпущенных российской федерацией по Украине, власти республики не только осудили действия агрессора из-за ее массированных ударов по мирным украинским городам, но и приняли резкое решение изгнать из страны российского посла. По мнению правительства, представитель россии вел себя довольно дерзко.