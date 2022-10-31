Вел себя дерзко: Молдова высылает из страны посла рф после падения ракеты

В российском МИД угрожают, что ответ от них также не заставит себя ждать

После того как в понедельник, 31 октября, на территории Молдовы упала российская ракета, которую страна-агрессор запускала по Украине во время очередного массированного удара, власти республики не только осудили такие действия РФ, но и потребовали выдворить из страны российского посла.

Такая информация сначала появилась в издании NordNews. Отмечалось, что с инициативой выступила Молдавская национальная партия, попросившая срочно выслать из страны посла РФ Олега Васнецова.

"После пролета двух российских ракет над воздушным пространством Республики Молдова посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД для объяснений. В саркастической, недипломатической форме российский посол попросил у молдавской стороны четкие доказательства того, что российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдавии. Сегодня у нас есть доказательство – в селе Наславча", – заявили в партии.

После этого пропагандистские российские СМИ один за другим начали публиковать информацию о том, что Молдова высылает российского дипломата в ответ на прилет ракеты по их территории. Имени не указывалось, но вполне вероятно, что из Молдовы вышлют именно Олега Васнецова.

В МИДе страны-агрессора уже успели отреагировать на изгнание их посла и заявили, что ответ от них не заставит себя ждать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Молдовы жестко осудили ракетный обстрел россиянами территорий Украины. В молдавском МИДе этот инцидент назвали вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Добавим, что долетевшую до Молдовы российскую ракету удалось сбить благодаря работе украинской противовоздушной обороны, поэтому на территорию республики упали лишь обломки снаряда.