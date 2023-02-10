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Російські ракети пролетіли над країною НАТО - заява Залужного

Автор
Влад Пєрязєв
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Чекаємо на реакцію НАТО Новина оновлена 10 лютого 2023, 12:43
Чекаємо на реакцію НАТО. Фото Колаж "Телеграфу"

Росія офіційно порушила повітряний простір країни НАТО

Російські ракети перетнули повітряний простір Румунії. Вона є країною НАТО, тому йдеться про перетин кордону Північноатлантичного альянсу російськими ракетами. Водночас сам ракетний бліцкриг провалився.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, сьогодні о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Пізніше о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії.

Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "УП" додав, що ППО могли збити ці ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього одразу. Він зазначив, що росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. У Молдові й раніше фіксувалися подібні випадки.

Згодом в Міноборони Молдови офіційно підтвердили, що російські ракети потрапили на її територію. Порушення повітряного простору рішуче засудили.

Повідомлення Міноборони Молдови про входження ракет в повітряний простір

Нагадаємо, що росіяни сьогодні влаштували черговий ракетний удар по Україні. Ракети влучили по Харківщині, Запоріжжю, у Києві уламки впали на будинок у Києві, також є повідомлення про влучання на Хмельниччині.

Теги:
#Румунія #НАТО #Ракетний удар #Територія НАТО #Країни НАТО #Російські ракети