Російські ракети пролетіли над країною НАТО - заява Залужного

Росія офіційно порушила повітряний простір країни НАТО

Російські ракети перетнули повітряний простір Румунії. Вона є країною НАТО, тому йдеться про перетин кордону Північноатлантичного альянсу російськими ракетами. Водночас сам ракетний бліцкриг провалився.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, сьогодні о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Пізніше о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії.

Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "УП" додав, що ППО могли збити ці ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього одразу. Він зазначив, що росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. У Молдові й раніше фіксувалися подібні випадки.

Згодом в Міноборони Молдови офіційно підтвердили, що російські ракети потрапили на її територію. Порушення повітряного простору рішуче засудили.

Нагадаємо, що росіяни сьогодні влаштували черговий ракетний удар по Україні. Ракети влучили по Харківщині, Запоріжжю, у Києві уламки впали на будинок у Києві, також є повідомлення про влучання на Хмельниччині.