росія готує новий удар по Україні: що відомо (оновлюється)

Окупанти готуються завдати чергових серйозних пошкоджень енергетичній системі України

Масштабна атака на Україну в ніч на 10 лютого не стала останнім ударом російської армії. Уже вранці, близько 8:30, було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну активність ворога. За даними очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, ворог готує новий масований ракетний удар. Зокрема, можливі й точкові удари по певних конкретних об'єктах.

Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону. Зокрема, військовослужбовиця зазначила, що попри інформацію про крилаті ракети, початково росія може вдарити по мирних містах за допомогою БПЛА Shahed.

За допомогою дронів росіяни вивідують імовірне розташування засобі протиповітряної оборони, після чого можуть легше маневрувати ракетами, аби поцілити у обране місце. Зокрема, підготовкою до ракетного обстрілу могла слугувати і нічна атака на кілька областей.

"Те, що "Шахеди" були спрямовані по тих регіонах, які мають промислове значення, зокрема Дніпропетровщина, Запоріжжя, Вінниччина, говорить про вишукування систем протиповітряної оборони і підготовку до атаки на об‘єкти критичної інфраструктури", — підкреслила Гуменюк.

Слід зазначити, що за інформацією ОК "Південь" також можуть використовуватися і морські ракетоносії, зокрема ті, які знаходяться у Чорному морі. Наразі таких кораблів там три — два надводних і один підводний.

Додамо, що за інформацією пресслужби Повітряних Сил ЗСУ, перші запуски крилатих ракет (авіація) відбулися близько о пів на дев'яту ранку.

"Укренерго" уже розпочали превентивні відключення світла — зокрема, у Дніпропетровській, Київській, Сумській, Черкаській та Житомирській областях. Імовірне вимкнення енергопостачання й в інших регіонах.

Зазначимо, що є вже й інформація про перші влучання ракет. "Щасливчиком" став Кривий Ріг, про що повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул.

Раніше "Телеграф" розповідав про деталі нічного обстрілу кількох областей України. Лунали десятки вибухів, були пожежі, відомо про постраждалих.