Ворог атакував Україну вночі "Калібрами" та "С-300": у низці міст була оголошена тривога та лунали вибухи

У Харкові ворог зруйнував об’єкти критичної інфраструктури

Ніч на п’ятницю, 10 лютого, була неспокійною у низці регіонів України: ворог обстрілював міста "Калібрамі" та "С-300".

Під першу хвилю атак після опівночі потрапило багато областей країни, починаючи з півдня.

Друга хвиля атак почалася близько 4 години ранку, коли "почервоніли" всі регіони, крім західних та Одеської. За даними моніторингової групи Monitor, окупанти розпочали ракетну атаку, запустивши крилаті ракети "Калібр" зі східного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про вибухи на 4:15 повідомили у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Тоді ж почали повідомляти про роботу ППО. Зокрема, місцеві паблики повідомляли про збиті ракети на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, у Запорізькій області сили ППО успішно збили 2 ракети. Ще одну ракету, мабуть, збили на Дніпропетровщині. Однак у повітрі зафіксовано ще не менше 1 ворожу ракету.

У той же час щонайменше 6 вибухів пролунали в Харкові. Голова ОВА Олег Синегубов підтвердив обстріл області та закликав громадян перебувати у укриттях.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!", — написав голова ОДА Олег Синєгубов.

Ймовірно, окупанти завдавали ударів ракетами С-300. За даними Monitor, у Харкові випустили не менше 10 ракет. Внаслідок ворожих прильотів виникли пожежі, у деяких районах перебої зі світлом.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, російський ворог бив по критичній інфраструктурі Харкова, через що не можна виключити можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Інформацію про поранених та масштаби руйнувань встановлюють.

Також під обстріл "С-300" потрапили Запоріжжя та область.

До п’ятої години у більшості областей пролунав відбій повітряної тривоги, водночас з’явилося попередження, що ближче до ранку можливий вихід на рубежі пусків стратегічної авіації, тому українців просять бути уважними до сигналів тривоги та своєчасно прямувати до укриття.

Раніше повідомлялося про те, що з початку лютого росія вже двічі серйозно обстрілювала центральні райони Харкова, постраждали як житлові будинки, так і університет, і навіть центральний парк.