Центр розносять ракетами дедалі більше: як виглядає Харків після нових обстрілів (репортаж)

Мирні об’єкти продовжують страждати від російської агресії

З початку лютого росія вже двічі серйозно обстрілювала центральні райони Харкова — постраждали як житлові будинки, так і університет, і навіть центральний парк.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та показав на фото та відео, як зараз виглядають після ударів парк Горького та університет Бекетова.

Зауважимо, що центральний парк Горького, який є візитівкою Харкова, обстріляли у ніч проти 8 лютого. Ще чотири ракети вдарили по об’єкту промисловості.

Після удару в парку була величезна вибоїна, яку вже засипали. Як видно, від ударної хвилі постраждали камери відеоспостереження та заклади:

Улюблений парк харків’ян вже далеко не вперше потрапив під удар

До цього потужний обстріл був 5 лютого, тоді серед іншого сильно постраждав Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова, там частково зруйновано два верхні поверхи.

Ось як масштаби пошкоджень виглядають із повітря:

Університет Бекетова з висоти дрону

Як видно, розбирати завали доведеться ще довго

Від верхнього поверху залишилася лише купа сміття

Хламом завалило і весь двір університету

Як видно на фото, руйнування серйозні і відновлення буде довгим. Але харків’яни часу не втрачають і вже потихеньку збирають сміття та закривають вікна фанерою.

Знищено багато кабінетів

Уламки та будівельне сміття доведеться збирати ще довго

Зсередини руйнування виглядають серйознішими

Постраждали звичайні учбові аудиторії

Вікна тимчасово замінюють фанерою

Працьовиті харків’яни не дають місту перетворитися на руїни

Як повідомляв "Телеграф", до цього Харків також обстрілювали наприкінці січня, — тоді під удар потрапила багатоповерхівка, загинули люди.