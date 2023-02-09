Центр розносять ракетами дедалі більше: як виглядає Харків після нових обстрілів (репортаж)
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Мирні об’єкти продовжують страждати від російської агресії
З початку лютого росія вже двічі серйозно обстрілювала центральні райони Харкова — постраждали як житлові будинки, так і університет, і навіть центральний парк.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та показав на фото та відео, як зараз виглядають після ударів парк Горького та університет Бекетова.
Зауважимо, що центральний парк Горького, який є візитівкою Харкова, обстріляли у ніч проти 8 лютого. Ще чотири ракети вдарили по об’єкту промисловості.
Після удару в парку була величезна вибоїна, яку вже засипали. Як видно, від ударної хвилі постраждали камери відеоспостереження та заклади:
До цього потужний обстріл був 5 лютого, тоді серед іншого сильно постраждав Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова, там частково зруйновано два верхні поверхи.
Ось як масштаби пошкоджень виглядають із повітря:
Як видно на фото, руйнування серйозні і відновлення буде довгим. Але харків’яни часу не втрачають і вже потихеньку збирають сміття та закривають вікна фанерою.
Як повідомляв "Телеграф", до цього Харків також обстрілювали наприкінці січня, — тоді під удар потрапила багатоповерхівка, загинули люди.