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Центр розносять ракетами дедалі більше: як виглядає Харків після нових обстрілів (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Як зараз виглядає університет Бекетова та парк Горького у Харкові Новина оновлена 09 лютого 2023, 14:41
Як зараз виглядає університет Бекетова та парк Горького у Харкові. Фото telegraf.com.ua

Мирні об’єкти продовжують страждати від російської агресії

З початку лютого росія вже двічі серйозно обстрілювала центральні райони Харкова — постраждали як житлові будинки, так і університет, і навіть центральний парк.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці подій та показав на фото та відео, як зараз виглядають після ударів парк Горького та університет Бекетова.

Зауважимо, що центральний парк Горького, який є візитівкою Харкова, обстріляли у ніч проти 8 лютого. Ще чотири ракети вдарили по об’єкту промисловості.

Після удару в парку була величезна вибоїна, яку вже засипали. Як видно, від ударної хвилі постраждали камери відеоспостереження та заклади:

Харків обстріл 8 лютого — Парк Горького після удару ракети
Улюблений парк харків’ян вже далеко не вперше потрапив під удар
Харків обстріл 8 лютого — Парк Горького після удару ракети

До цього потужний обстріл був 5 лютого, тоді серед іншого сильно постраждав Харківський університет міського господарства імені О.М. Бекетова, там частково зруйновано два верхні поверхи.

Ось як масштаби пошкоджень виглядають із повітря:

Університет Бекетова Харків після обстрілу з висоти дрону
Університет Бекетова з висоти дрону
Університет Бекетова Харків після обстрілу з висоти дрону
Як видно, розбирати завали доведеться ще довго
Університет Бекетова Харків після обстрілу з висоти дрону
Від верхнього поверху залишилася лише купа сміття
Університет Бекетова Харків після обстрілу з висоти дрону
Хламом завалило і весь двір університету

Як видно на фото, руйнування серйозні і відновлення буде довгим. Але харків’яни часу не втрачають і вже потихеньку збирають сміття та закривають вікна фанерою.

Університет Бекетова у Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Знищено багато кабінетів
Університет Бекетова у Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Уламки та будівельне сміття доведеться збирати ще довго
Університет Бекетова у Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Університет Бекетова у Харкові зсередини після обстрілу 5 лютого 2023
Зсередини руйнування виглядають серйознішими
Університет Бекетова у Харкові зсередини після обстрілу 5 лютого 2023
Як виглядає всередині університету Бекетова в Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Постраждали звичайні учбові аудиторії
Як виглядає всередині університету Бекетова в Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Університет Бекетова у Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Університет Бекетова у Харкові після обстрілу 5 лютого 2023
Вікна тимчасово замінюють фанерою
Працьовиті харків’яни не дають місту перетворитися на руїни

Як повідомляв "Телеграф", до цього Харків також обстрілювали наприкінці січня, — тоді під удар потрапила багатоповерхівка, загинули люди.

Теги:
#Харків #Обстріл #Парк Горького #Репортаж #Університет міського господарства ім. Бекетова