"У нас спільний біль": як українці підтримують Туреччину у Києві (репортаж)

Українські та турецькі мами переживають однакове горе, — втрату близьких

Землетруси, які сколихнули Туреччину та Сирію 6 лютого, нікого не залишили байдужими, зокрема, дуже співпереживають жертвам і постраждалим українці.

До посольства Туреччини у Києві, яке знаходиться на вулиці Панаса Мирного на Печерську, несуть квіти, лампадки та іграшки. На місці подій побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Біля входу до будівлі посольства видно плакати зі співчуттями та добрими побажаннями англійською та турецькою, свічки, лампадки, багато гвоздик та тюльпанів, м’які іграшки на згадку про загиблих турецьких та сирійських дітей.

Українці намагаються хоч символічно підтримати турків після трагедії

На плакатах йдеться "Швидше одужуй, Туреччина" та "Прийміть найглибші співчуття від України"

Прапори посольства приспущені — траур

"Горе трапилося в братській нашій республіці. Їхній біль зараз у нашому серці. Наш український народ разом з ними. У нас спільний біль, — що у турецьких мам, що в українських. Загибель близьких та рідних — це велике горе", — розповіла киянка, яка також прийшла вшанувати пам’ять жертв землетрусу.

Як відомо, 6 лютого Туреччину сколихнули одразу десятки підземних поштовхів, які відчули й сусідні країни. Зруйновано багато будинків, рятувальники всіма силами розбирають уламки.

За останніми даними, кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 8 574 осіб, поранено – 49 133. У Сирії жертвами землетрусу стали понад 2,5 тис. осіб.

Але багатьох вдається рятувати. Раніше "Телеграф" показував, як зворушливо звільняли з-під завалів дітей у Туреччині.