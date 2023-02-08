"У нас общая боль": как украинцы поддерживают Турцию в Киеве (репортаж)

Украинские и турецкие мамы переживают одинаковое горе, — потерю близких

Землетрясения, которые всколыхнули Турцию и Сирию 6 февраля, никого не оставили равнодушными, — в частности, очень сопереживают жертвам и пострадавшим украинцы.

К посольству Турции в Киеве, которое находится на улице Панаса Мирного на Печерске, несут цветы, лампадки и игрушки. На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

У входа в здание посольства видно плакаты с соболезнованиями и добрыми пожеланиями на английском и турецком, свечки, лампадки, много гвоздик и тюльпанов, мягкие игрушки в память о погибших турецких и сирийских детях.

Украинцы пытаются хоть символически поддержать турков после трагедии

На плакатах говорится "Скорее поправляйся, Турция" и "Примите глубочайшие соболезнования от Украины"

Флаги посольства приспущены, - траур

"Горе случилось в братской нашей республике. Их боль сейчас в нашем сердце. Наш украинский народ вместе с ними. У нас общая боль, — что у турецких мам, что у украинских. Гибель близких и родных, — это большое горе", — рассказала киевлянка, которая тоже пришла почтить память жертв землетрясения.

Как известно, 6 февраля Турцию всколыхнуло сразу множество подземных толчков, которые ощутили и соседние страны. Разрушено очень много домов, спасатели всеми силами разбирают обломки.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции выросло до 8 574 человек, ранены – 49 133. В Сирии жертвами землетрясения стали более 2,5 тыс. человек.

Но многих удается и спасать. Ранее "Телеграф" показывал, как трогательно освобождали из-под завалов детей в Турции.