"У нас общая боль": как украинцы поддерживают Турцию в Киеве (репортаж)
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Украинские и турецкие мамы переживают одинаковое горе, — потерю близких
Землетрясения, которые всколыхнули Турцию и Сирию 6 февраля, никого не оставили равнодушными, — в частности, очень сопереживают жертвам и пострадавшим украинцы.
К посольству Турции в Киеве, которое находится на улице Панаса Мирного на Печерске, несут цветы, лампадки и игрушки. На месте событий побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
У входа в здание посольства видно плакаты с соболезнованиями и добрыми пожеланиями на английском и турецком, свечки, лампадки, много гвоздик и тюльпанов, мягкие игрушки в память о погибших турецких и сирийских детях.
"Горе случилось в братской нашей республике. Их боль сейчас в нашем сердце. Наш украинский народ вместе с ними. У нас общая боль, — что у турецких мам, что у украинских. Гибель близких и родных, — это большое горе", — рассказала киевлянка, которая тоже пришла почтить память жертв землетрясения.
Как известно, 6 февраля Турцию всколыхнуло сразу множество подземных толчков, которые ощутили и соседние страны. Разрушено очень много домов, спасатели всеми силами разбирают обломки.
По последним данным, число жертв землетрясения в Турции выросло до 8 574 человек, ранены – 49 133. В Сирии жертвами землетрясения стали более 2,5 тыс. человек.
Но многих удается и спасать. Ранее "Телеграф" показывал, как трогательно освобождали из-под завалов детей в Турции.