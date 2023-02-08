Турцию продолжает трясти: куда в Украине докатилось эхо землетрясений

Районы с прогнозируемой интенсивностью 7-9 баллов составляют около 12 процентов территории Украины

Два дня подряд Турция и соседние страны страдают от землетрясений, которые привели к значительным разрушениям и человеческим жертвам. Наиболее мощные подземные толчки были ощутимы даже на территории Украины.

О причинах возникновения этого стихийного явления, сейсмически опасных областях нашей страны и максимально возможной интенсивности землетрясений "Телеграф" узнал в Главном центре специального контроля (ГЦСК).

Землетрясение зафиксировали и на украинской антарктической станции

Первый из серии подземных толчков магнитудой 7,6 был зафиксирован утром 6 февраля на юге Турции недалеко от границы с Сирией. Это — одно из самых мощных землетрясений в этой стране за более чем 80 лет наблюдений. Последний такой произошел в 1939 году и повлек гибель более 30 тысяч человек.

"Землетрясение произошло в непосредственной близости к сложной зоне столкновения Евразийской плиты с Африканской и Аравийской плитами, — подчеркнул Александр Лящук, заместитель начальника центра, который контролирует сейсмическую обстановку и другие геофизические явления на территории Украины и всего земного шара. — Хотя на карту землетрясения наносятся конкретными координатами, однако они разрывают довольно внушительные площади. Сдвиговое землетрясение магнитудой 7,6 могло привести к разрыву разлома длиной более 100 км и шириной более 25 км. Следующее землетрясение (афтершок) магнитудой 7,5 произошло примерно через девять часов к 100 км севернее первого. Эти два мощных землетрясения, которые имели расчетную интенсивность в источнике 10-11 баллов (интенсивность показывает, к каким последствиям может привести землетрясение той или иной энергии (магнитуды). – Авт. ), ощущались населением Украины в Одесской и Николаевской области. Землетрясение было зафиксировано и на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", где имеются сейсмические приборы".

По словам ученого, активность афтершоков остается высокой, и повторных толчков уже зафиксированы десятки.

"С начала первого землетрясения, которое относится по классификации к очень разрушительному, техническим средствам Главного центра специального контроля зарегистрировано 42 сейсмических события из центральной и южной части Турции. Их рассчитанная интенсивность составила от 4 до 10-11 баллов по шкале MSK-64 (12-бальная шкала интенсивности землетрясений Медведева-Шпонхойера-Карника. — Авт.), – отметил Лящук.– Источники землетрясений находятся на глубинах 10-25 км. Наш центр докладывал потребителям о восьми наиболее мощных землетрясениях. Землетрясения, интенсивность которых 3-4 балла, на сегодняшний день насчитывается еще более полусотни".

К примеру, один из последних мощных толчков в Турции, по данным Центра, произошел в 9:11 (по Киевскому времени) 7 февраля, а до этого — в 14:02 6 февраля.

"Возникновение землетрясения связывают преимущественно с тектоническими процессами, – пояснил природу стихийного явления Лящук. – Земная кора с подстилающим слоем верхней мантии разделена на жесткие блоки – тектонические плиты. В зависимости от относительного движения плиты или поднимается одна из плит (субдукция), или края соприкосновения (спрединг). В местах сочленения плит возникает повышенное напряжение, под действием которого и происходит землетрясение. В основном сильные землетрясения оконтуривают крупные литосферные блоки, образуя так называемые сейсмические пояса. Самыми активными являются Тихоокеанский и Средиземноморско-Трансазийский. Нынешние землетрясения относятся именно ко второму поясу, как и землетрясения на территории Украины".

Опасные сейсмические события могут охватить до 40 процентов Украины

В Украине существует несколько склонных к землетрясениям регионов. Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской областях и Автономной Республике Крым. Также рядом находится мощная сейсмоактивная зона — горы Вранча (Румыния), землетрясения с территории которой ощущаются в отдельных украинских населенных пунктах.

"В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-2004, на территории Украины возможна регистрация максимально возможных сотрясений интенсивностью до 9 баллов (по шкале MSK-64), — отметил Лящук. — В целом сейсмоопасные районы с прогнозируемой интенсивностью сейсмических сотрясений от 6 до 9 баллов составляют около 20 процентов территории Украины (~120 тыс. км2) с населением более 10 млн. Районы с прогнозируемой интенсивностью 7-9 баллов составляют около 12 процентов территории страны, в них расположено почти 80 крупных населенных пунктов, в которых проживает 7 млн жителей. В общем до 40 процентов территории Украины могут быть охвачены непосредственным влиянием опасных сейсмических событий".

Ученый отметил, что в прошлом году в Украине было зарегистрировано 34 сейсмических явления с интенсивностью в источнике до 3 баллов, то есть, такие, которые были заметны только для технических средств. Люди эти подземные толчки не ощутили. Но были и более мощные землетрясения, в частности, в районе Кривого Рога (Днепропетровская область) 21 января, а в районе Червонограда (Львовская область) – 21 февраля. Первый – магнитудой 3,3 по шкале Рихтера, второй – 2,8 (оба с интенсивностью в источнике – 3 балла по шкале MSK-64).

"В прошлом году были также определены три источника землетрясений из района гор Вранча, которые ощущали в отдельных населенных пунктах Украины: 16 января с магнитудой 4,4, а также 3 ноября — с магнитудой 5,4 и 4 декабря — с магнитудой 4,1. Все с расчетной интенсивностью на территории Украины — 2-3 балла (по шкале MSK-64 ), — добавил Лящук. — Всего за последний пять лет технические средства нашего Центра зарегистрировали 15 сейсмических явлений на территории Украины, которые могли ощущать люди, большинство из которых которых относится именно к сейсмоактивной зоне гор Вранча".

К слову, украинцы могут помогать Главному центру специального контроля в уточнении параметров. Ведь конечные значения землетрясений специалисты получают на месте, оценивая степень разрушений и опросы очевидцев. Если вы ощущали подземные толчки в эти дни, присылайте информацию по электронному адресу [email protected].

Напомним, к утру 8 февраля число жертв землетрясения в Турции превысило 8 тысяч человек, однако были и чудесные случаи спасения людей после десятков часов пребывания под завалами.