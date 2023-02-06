В Турции продолжаются подземные толчки, трясет весь Ближний Восток: новые драматичные видео

Сегодня ночью Турцию и другие соседние страны всколыхнуло мощное землетрясение, жертвами которого уже стали сотни людей

Новое землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции. Кроме того, мощные толчки ощущались на территории Дамаска, Латакии и других провинциях Сирии и Бейруте. Предварительно, в результате чрезвычайных происшествий погибли не менее 912 человек, еще 5385 ранены. В то же время издание Daily Sabah отмечает, что жертв может стать гораздо больше из-за серьезных разрушений.

Как пишет "Анадола", об этом в понедельник, 6 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что проведение всех спортивных мероприятий в стране до дальнейшего сообщения будет приостановлено.

Известно, что первые толчки, которые происходили на глубине 7 километров, почувствовали жители южной провинции Кахраманмараш около 4:17 утра. Его ощутили даже в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Позже землетрясение магнитудой в 6,4 балла было зафиксировано на юго-востоке провинции Газиантеп. Третий мощный толчок магнитудой в 6,5 также произошел в Газиантепе. После "удары" повторились.

Кроме того, по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, еще один подземный толчок магнитудой 5,9 ощутили также в Израиле и Грузии. По словам здешних жителей, ощущалось сразу несколько мощных толчков подряд.

Стоит добавить, что это землетрясение сильнейшее в Турции с 1939 года. По состоянию на 13 часов 6 февраля известно уже о 912 погибших и 5385 пострадавших в результате чрезвычайного происшествия лиц.

К счастью, есть и спасенные.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате мощного землетрясения в Турции была уничтожена легендарная крепость Газиантепа, занесенная в списки ЮНЕСКО.