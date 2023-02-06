У Туреччині нові підземні поштовхи, трясе весь Близький Схід: нові драматичні відео

Сьогодні вночі Туреччину та інші сусідні країни сколихнув потужний землетрус, жертвами якого вже стали сотні людей

Новий землетрус магнітудою 7,7 зафіксовано у центральній частині Туреччини. Крім того, потужні поштовхи відчувалися на території Дамаска, Латакії та інших провінціях Сирії та Бейруті. Попередньо, в результаті надзвичайних подій загинуло не менше 912 людей, ще 5385 поранені. Водночас видання Daily Sabah, зазначає, що жертв може стати набагато більше через серйозні руйнування.

Як пише "Анадола", про це у понеділок, 6 лютого, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, зазначивши, що проведення всіх спортивних заходів у країні до подальшого повідомлення буде призупинено.

Наразі відомо, що перші поштовхи, які відбувалися на глибині 7 кілометрів, відчули жителі південної провінції Кахраманмараш близько 4:17 ранку. Його відчули навіть у інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир та сусідні країни, включаючи Ліван та Сирію.

Пізніше землетрус магнітудою у 6,4 бала зафіксували на південному сході провінції Газіантеп. Третій потужний поштовх магнітудою у 6,5 також стався у Газіантепі. Після "удари" повторилися.

Крім того, за інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, ще один підземний поштовх магнітудою 5,9 відчули також в Ізраїлі та Грузії.

Варто додати, що цей землетрус є найсильнішим у Туреччині з 1939 року.

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