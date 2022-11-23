Туреччину потряс потужний землетрус: поранено десятки людей (фото, відео)

Кількість постраждалих зростає

У Туреччині стався землетрус магнітудою за різними оцінками 5,9 — 6,1 між Стамбулом та Анкарою у регіоні Дюзче. Постраждали щонайменше 35 людей.

Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Кока. 32 особи постраждали у Дюзчі, 1 у Стамбулі, 1 у Болу та 1 у Зонгулдаку. Силу землетрусу відчули у багатьох містах країни.

Епіцентр землетрусу знаходився за 210 км від Стамбула. Сталися поштовхи о 4:08 ранку.

Місце землетрусу на карті

Кількість постраждалих продовжує зростати. Один з них у тяжкому стані після стрибка з висоти. У Дюзче відключили електропостачання. Мешканці та спецслужби проводять розбір завалів.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу НП із жертвами. В Ізраїлі невідомі терористи підірвали на автобусних зупинках дві бомби на годину пік багато поранених. Землетрус у Туреччині стався поки що країна оговталася від іншої трагедії — теракту в центрі Стамбула, який забрав життя кількох людей і відправив до лікарні ще багатьох. Підозрювану в його скоєнні жінку правоохоронці затримали, окрім неї під вартою опинилися ще 45 осіб, яких підозрюють у причетності.