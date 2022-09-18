Тайвань сколихнув потужний землетрус: на острові зупинили залізничний рух (відео)

Перед поновленням руху поїздів острів чекають перевірки

На південному сході Тайваню ввечері у суботу, 17 вересня, стався потужний землетрус, який призвів до руйнації інфраструктури та зупинки залізничного сполучення по всій острівній країні.

Як передає Focus Taiwan, магнітуда землетрусу досягла позначки 7,2 — епіцентр був приблизно за 35,8 кілометра на північ від округу Тайдун. Такі дані оприлюднив Центр сейсмології Центрального бюро погоди.

За даними сейсмологів, між 21:43 та 22:45 годинами за місцевим часом було зафіксовано понад 10 поштовхів різної магнітуди (від 3,2 до 5,5). Внаслідок одного з них частково обвалився одноповерховий будинок в окрузі Хуалянь. Також по всьому Тайваню зупинили рух потягів, зазначивши, що перед поновленням руху будуть проведені перевірки безпеки. Робота метрополітену Тайбея та Гаосюна також була тимчасово припинена.

Судячи з кадрів, які жителі Тайваню публікували у мережі, то країну досить сильно трясло. Поштовхи відчула більша частина острова.

Тим часом японські метеороли повідомили, що на острові Міякодзіма, який знаходиться менш ніж за 400 кілометрів від Тайваню, оголосили загрозу цунамі.

Зранку у неділю, 18 вересня, ще один землетрус зафіксували у Вірменії. Як зазначили місцеві ЗМІ, поштовхи сколихнули Лорійську область. Епіцентр був за 5 кілометрів на південний схід від міста Спітак, магнітуда поштовхів досягнула позначки у 3,0 бали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860.