Тайвань потрясло мощное землетрясение: на острове остановили железнодорожное движение (видео)

Перед возобновлением движения поездов остров ждут проверки

На юго-востоке Тайваня вечером в субботу, 17 сентября, произошло мощное землетрясение, которое привело к разрушению инфраструктуры и остановке железнодорожного сообщения по всей островной стране.

Как передает Focus Taiwan, магнитуда землетрясения достигла отметки 7,2 — эпицентр был примерно в 35,8 километрах севернее округа Тайдун. Такие данные обнародовал Центр сейсмологии Центрального бюро погоды.

По данным сейсмологов, между 21:43 и 22:45 часов по местному времени было зафиксировано более 10 толчков разной магнитуды (от 3,2 до 5,5). В результате одного из них частично обрушился одноэтажный дом в округе Хуалянь. Также по всему Тайваню остановили движение поездов, отметив, что перед возобновлением движения будут проведены проверки безопасности. Работа метрополитена Тайбэя и Гаосюна была временно прекращена.

Судя по кадрам, которые жители Тайваня публиковали в сети, страну довольно сильно трясло. Толчки ощутила большая часть острова.

Между тем японские метеоролы сообщили, что на острове Миякодзима, который находится менее чем в 400 километрах от Тайваня, объявили угрозу цунами.

Утром в воскресенье, 18 сентября, еще одно землетрясение было зафиксировано в Армении. Как отметили местные СМИ, толчки всколыхнули Лорийскую область. Эпицентр был в 5 километрах юго-восточнее города Спитак, магнитуда толчков достигла отметки в 3,0 балла.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860.